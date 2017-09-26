Жители Подмосковья поблагодарили Воробьева за новую поликлинику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Красногорске, которая была долгостроем. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 26 сентября.

Жители Павшинской поймы поблагодарили главу региона за открытие качественного медучреждения с детским отделением. «Спасибо Вам большое за эту красоту, за это великолепие. Тяжело было без поликлиники», — сказала местная жительница.

Воробьев в свою очередь пожелал горожанам здоровья: «Главное — не болейте».

Взрослая поликлиника N3 рассчитана на 600 посещений в смену. С сентября в поликлинике начали работать кабинеты терапии, педиатрии, доврачебной помощи, дневной стационар на 10 коек.

В августе сообщалось, что в подмосковных поликлиниках с 1 сентября будет отменена запись к врачу через регистратуру. Записаться к специалисту можно через портал госуслуг, сайты лечебных учреждений или через установленные в поликлиниках инфоматы. Отмечалось, что изменения позволят уменьшить регистратурные очереди.

