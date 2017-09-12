Перинатальный центр в подмосковной Балашихе вновь признали одним из лучших в РФ

Московский областной перинатальный центр в Балашихе вошел в топ рейтинга VI ежегодной Национальной премии «Репродуктивное завтра России», которая проводится при поддержке Минздрава России и Росздравнадзора РФ. Об этом сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram во вторник, 12 сентября.

«Московский областной перинатальный центр в городском округе Балашиха третий год подряд сохраняет лидирующие позиции в стране, заняв второе место в номинации "Лучший перинатальный центр"», — говорится в сообщении.

На первом месте — Волгоград, на третьей строчке — Сургут. Видновский перинатальный центр из Подмосковья, впервые вошедший в рейтинг, занял четвертое место.

30 августа вице-премьер правительства Ольга Голодец на открытии областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске заявила, что власти региона демонстрируют эффективный подход к развитию социальной инфраструктуры.

В июне сообщалось, что Подмосковье в числе первых российских субъектов по развитию промышленности и уровня жизни.

Московский областной перинатальный центр был образован на базе Балашихинского родильного дома в 2003 году. Сейчас это крупнейшее родовспомогательное учреждение Подмосковья. Там работают более 160 врачей и 300 сотрудников со средним медицинским образованием.

Национальная премия «Репродуктивное завтра России» была учреждена в 2012 году.