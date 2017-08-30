Подмосковье назвали лидером по развитию социальной инфраструктуры

Власти Московской области демонстрируют эффективный подход к развитию социальной инфраструктуры, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

«Сегодня Подмосковье — абсолютный лидер по развитию социальной инфраструктуры. В этом году в Подмосковье будет введено 17 новых школ. Такого количества школ у нас не вводит ни один субъект Российской Федерации», — сказала Голодец на открытии областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске.

Присутствовавший на мероприятии глава региона Андрей Воробьев заявил, что всего в текущем и следующем месяце сдается пять перинатальных центров. «Мы научились сейчас строить большие школы, светлые поликлиники, перинатальные центры. Важно наполнить их кадрами — и учителями, и врачами», — отметил он.

Перинатальный центр в Наро-Фоминске построен в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Первых пациентов медучреждение приняло в конце июня, за это время здесь родилось 410 детей, свыше тысячи пациентов получили медицинскую помощь.

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев заявил, что Московская область имеет высокий показатель инвестиционной привлекательности. Месяцем ранее стало известно, что Подмосковье является лидером в России по развитию промышленности и уровня жизни.

