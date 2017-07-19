Подмосковье сочли одним из самых привлекательных регионов для инвесторов

Московская область имеет высокий показатель инвестиционной привлекательности, заявил министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев. Его слова передает телеканал «360» в среду, 19 июля.

«По большинству показателей инвестиционной привлекательности мы входим в тройку лидеров в России», — сказал Буцаев.

Подмосковье также вошло в десятку рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) в субъектах России 2017 года. По словам гендиректора агентства Светланы Чупшевой, в Мособласти повысилась эффективность институтов для бизнеса, качество и удовлетворенность трудовыми ресурсами, а финансовые меры поддержки стали доступнее.

10 июля Денис Буцаев заявил, что власти Подмосковья планируют осенью провести для потенциальных инвесторов роуд-шоу в Южной Корее и Японии. 23 июня он сообщил, что после серии встреч с инвесторами десять компаний из Гамбурга и 12 компаний из Нюрнберга заинтересовались возможностью локализации производства в регионе.

7 июля он рассказал, что до конца года на территории Мособласти откроется не менее сорока промышленных предприятий.

В июне стало известно, что Подмосковье является лидером в России по развитию промышленности и уровня жизни.

