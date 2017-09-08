Почти 300 нелегальных свалок ликвидировано в Подмосковье

В Московской области ликвидировано почти 300 незаконных свалок. Такие данные приводит РИАМО со ссылкой на первого замминистра экологии и природопользования Подмосковья Павел Кириллова в пятницу, 8 сентября.

«291 свалка уже ликвидирована объединенными усилиями Минэкологии, органов Госадмтехнадзора и Комлесхоза, еще 68 находится в стадии ликвидации», — сообщил он на селекторном совещании с представителями муниципалитетов и активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Отмечается, что в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» в организацию поступило 440 обращений жителей по поводу незаконного оставления бытовых отходов.

В рамках программы «Чистое Подмосковье» регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ.

В соцсетях посты, посвященные рейду, помечаются хештегом #свиньЯ?. По тегу #чистоеподмосковье размещается информация об экологических акциях, которые проводятся в регионе. Сообщить о фактах нарушения подобного рода также можно на портал «Добродел».