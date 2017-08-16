Жителям Подмосковья предложили жаловаться на несанкционированные свалки у дорог

Жители Московской области смогут оставить информацию о появлении несанкционированных свалок на дорогах Подмосковья на портале «Добродел». Об этом говорится на сайте правительства региона в среду, 16 августа.

Для этого необходимо указать местонахождение мусора: автодорогу и близлежащий муниципалитет, а также прикрепить фотографию — обращение автоматически попадет в категорию «несанкционированная свалка мусора на автомобильных дорогах».

«Только совместными усилиями с жителями региона мы сможем сделать Подмосковье чище и избежать образования стихийных свалок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас в Московской области идет активная борьба с образованием свалок. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева организовано оперативное патрулирование по пресечению незаконного складирования бытового мусора. Впервые такой рейд состоялся в ночь на 8 августа. В мероприятиях участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В соцсетях посты, посвященные рейду, помечаются хэштегом #свиньЯ?. По тэгу #чистоеподмосковье размещается информация об экологических акциях, которые проводятся в регионе.