В Подмосковье подвели итоги очередного антимусорного рейда

На дорогах Московской области прошел очередной рейд по пресечению несанкционированного сброса мусора в придорожной зоне. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 11 августа.

Мобильный патруль работал на восьми наиболее проблемных участках автодорог, где чаще всего образовывается свалки. «Сегодня сотрудниками оперативной группы выявлено 7 нарушений и составлено 4 протокола», — отметил глава областного Минтранса.

Факты несанкционированного сброса бытовых отходов были зафиксированы в Раменском, на Мякининском шоссе и в Дмитровском районе. С задержанными гражданами проведены разъяснительные беседы. Кроме того, они должны будут погасить штраф в размере 5 тысяч рублей, добавил Тресков. Аналогичные рейды, по его словам, прошли в Егорьевском районе и городском округе Мытищи.

Впервые такой рейд состоялся в Подмосковье в ночь на 8 августа. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В соцсетях антимусорный рейд проводится под хэштегом #свиньЯ?. По тэгу #чистоеподмосковье можно посмотреть информацию об экологических акциях, которые проводятся в регионе.

