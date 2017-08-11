В Подмосковье предотвратили образование крупной свалки

Сотрудники Минэкологии Московской области совместно с правоохранительными органами провели очередной антимусорный рейд и предотвратили образование незаконной свалки в Истре, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 11 августа.

Грузовики и два бульдозера были задержаны в районе 38 километра Новорижского шоссе и деревни Юрьево. Машины были наполнены строительным мусором и грунтами.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, незаконная свалка была организована на землях сельхозназначения, ущерб окружающей среде, по предварительным данным, превысит 15 миллионов рублей. Точную сумму определят специалисты.

Минэкологии начало административное расследование для установления личностей организаторов свалки.

Накануне в ходе рейда по пресечению несанкционированного сброса мусора в придорожной зоне было выявлено 17 нарушений и выписано восемь штрафов. Со всеми нарушителями проведены разъяснительные беседы.

Впервые такой рейд состоялся в Подмосковье в ночь на 9 августа. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).