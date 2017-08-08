В Подмосковье устроили «засаду» для любителей мусорить на дорогах

На дорогах Московской области в ночь с 7 на 8 августа прошел рейд по выявлению случаев незаконного сброса мусора в придорожной зоне, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

«Организация отдельными гражданами свалок на дорогах области — это просто позор! Мы будем бороться с нарушителями, и не допустим образования свалок на дорогах Подмосковья», — сказал министр транспорта региона Игорь Тресков.

Всего за ночь было поймано 12 нарушителей. Один из них пытался выбросить мусор из автомобиля на Мякининском шоссе, аналогичные случаи были зафиксированы также Егорьевском и Осташковском шоссе. На Каширском рабочие попытались сбросить полный автомобиль отходов.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, они должны будут погасить штраф в размере 5 тысяч рублей.

В патрулировании улиц участвовали представители министерства, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Рейд был организован по поручению губернатора.

В соцсетях антимусорный рейд проводится под хэштегом #свиньЯ? По тэгу #чистоеподмосковье можно посмотреть информацию об экологических акциях, которые проводятся в регионе.

Накануне председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с губернатором региона Андреем Воробьевым заявил, что решать проблему утилизации мусора в Мособласти нужно с помощью самых передовых технологий.

20 июля сообщалось, что в Ногинском районе ликвидировала свалка бытовых и строительных отходов. За день до этого стало известно о вывозе мусора с 31 точки, нанесенной на карту интерактивного проекта «Генеральная уборка».