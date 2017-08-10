В Подмосковье прошел очередной антимусорный рейд

На дорогах Московской области в четверг, 10 августа, прошел очередной рейд по пресечению несанкционированного сброса мусора в придорожной зоне. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Всего в результате рейда только за сегодняшний день выявлено 17 нарушений и выписано восемь штрафов. Жители привлечены к административной ответственности, со всеми проведены разъяснительные беседы, — сказал глава Минтранса.

Факты несанкционированного сброса отходов зафиксированы на Мякининском шоссе и автодороге Хлыстово-Мотюково. Аналогичные нарушения произошли на трассе Соболево-Цюрупа-Конобеево-Барановское, вблизи остановочных пунктов общественного транспорта в селе Барановском и у деревни Ворыпаево, а также в Видном.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, рейды были проведены в городских округах Домодедово, Истра, Подольск, уточняется в пресс-релизе.

В патрулировании участвовали представители министерства, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Рейд был организован по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Впервые такой рейд состоялся в ночь на 9 августа. В ходе него было выявлено 12 нарушителей.

В соцсетях антимусорный рейд проводится под хэштегом #свиньЯ? По тэгу #чистоеподмосковье можно посмотреть информацию об экологических акциях, которые проводятся в регионе.

С 1 октября 2016 года в Московской области установлена административная ответственность физических и юридических лиц за отсутствие договора на вывоз мусора. Согласно части 3 статьи 33 закона «О благоустройстве в Московской области», сброс бытовых отходов на остановках общественного пассажирского транспорта и вдоль дорог грозит физическим лицам штрафом в размере пяти тысяч.

