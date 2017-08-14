Свыше 20 нарушений выявили бригады антимусорного рейда в Подмосковье

Двадцать два нарушения было зафиксировано в ходе рейда по выявлению незаконного сброса мусора в Московской области за выходные. Об этом говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

«По итогам рейда составлено семь протоколов, всем нарушителям выписан штраф и проведены разъяснительные беседы. Наиболее распространенные нарушения — складирование мусора на остановках общественного транспорта и в полосах отвода автодорог», — сказал глава ведомства Игорь Тресков.

В частности, мобильная бригада зафиксирована четыре нарушения в Каширском районе, столько же — в Сергиево-Посадском.

Все виновные обязаны выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, отмечается в сообщении.

11 августа сообщалось, что в ходе антимусорного рейда было выявлено семь нарушений. Впервые такая акция прошла в Подмосковье в ночь на 8 августа.

В патрулировании придорожных территории участвуют представители Минтранспорта региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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