Власти Подмосковья отчитались о ходе антимусорных рейдов

Четырнадцать попыток несанкционированного сброса бытовых отходов пресекли на дорогах Подмосковья за три дня в рамках антимусорного рейда. Такие данные приводит сайт министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник, 21 августа.

Нарушения выявлены в Щелковском районе вдоль автодороги «Щелково-Болшево», в Серпухове, в Раменском, на Пятницком, Егорьевском, Можайском шоссе и на трассе М-4 «Дон».

Рейды также провели в Зарайске, Мытищах, Луховицах, Коломне и Солнечногорском районе. По фактам незаконного оставления мусора составлено восемь протоколов, нарушители — привлечены к административной ответственности.

Антимусорный рейд против несанкционированных свалок на трассах Подмосковья стартовал две недели назад по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На сегодняшний день выявлено более 250 нарушений, составлено свыше 150 протоколов.

В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ). За незаконный выброс мусора гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

В соцсетях посты, посвященные рейду, помечаются хэштегом #свиньЯ?. По тэгу #чистоеподмосковье размещается информация об экологических акциях, которые проводятся в регионе. Сообщить о фактах нарушения подобного рода также можно на портал «Добродел».