Восемь нарушений выявили бригады антимусорного рейда в Подмосковье

Восемь попыток несанкционированного сброса бытовых отходов зафиксированы на дорогах Московской области в ходе очередного антимусорного рейда. Об этом сообщает сайт Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в четверг, 17 августа.

Нарушения зафиксированы в Одинцовском районе на 65-м километре Можайского шоссе, а также вдоль трассы ММК — Ликино-Дулево в Орехово-Зуеве. С задержанными гражданами проведены разъяснительные беседы. «Аналогичные рейды прошли в Мытищах, Дмитрове и Воскресенске», — отмечается в сообщении.

Впервые такое мероприятие состоялось в Подмосковье в ночь на 8 августа. Тогда было поймано 12 нарушителей.

В соцсетях посты, посвященные рейду, помечаются хэштегом #свиньЯ?. По тэгу #чистоеподмосковье размещается информация об экологических акциях, которые проводятся в регионе. Сообщить о фактах несанкционированного выброса мусора на автодорогах также можно на портал «Добродел».