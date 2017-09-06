В Подмосковье собрались задействовать «мусорных детективов»

В Московской области могут появиться «мусорные детективы», которые будут находить нарушителей чистоты и порядка. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на слова министра экологии и природопользования Александра Когана.

По его словам, подобная практика распространена в ряде европейских стран, в частности, в Германии.

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«Они всегда расследуют и находят тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, либо тех, кто выбрасывает особо опасные отходы. За это нарушителю выписываются огромные штрафы — от 500 до 1,5 тысячи евро платят, если выбрасывают мусор, не сортируя. У нас такие пока не созданы, но мы к этому стремимся», — сказал чиновник.

Он добавил, что в Подмосковье пока «мусорных детективов» замещают волонтеры и активисты.

В настоящее время в рамках губернаторской программы «Чистое Подмосковье» проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В соцсетях посты, посвященные рейду, помечаются хештегом #свиньЯ?. По тегу #чистоеподмосковье размещается информация об экологических акциях, которые проводятся в регионе. Сообщить о фактах нарушения подобного рода также можно на портал «Добродел».