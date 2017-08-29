Названы самые грязные муниципалитеты Подмосковья

Наибольшее количество навалов мусора сосредоточено на территории пяти муниципалитетов Подмосковья, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Его слова приводит «Риамо» во вторник, 29 августа.

«Выявлены муниципалитеты-грязнули. Это Истра, Раменский район, Ленинский район, Дмитровский район, Чеховский район», — сказал Коган.

В Мособласти в рамках программы «Чистое Подмосковье» регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий, уточняет издание. Впервые рейд против несанкционированных свалок на дорогах Подмосковья стартовал восьмого августа по поручению губернатора Андрея Воробьева. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В соцсетях посты, посвященные рейду, помечаются хэштегом #свиньЯ?. По тэгу #чистоеподмосковье размещается информация об экологических акциях, которые проводятся в регионе. Сообщить о фактах нарушения подобного рода также можно на портал «Добродел».