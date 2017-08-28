В Подмосковье устроили очередную «засаду» для любителей мусорить на дорогах

Четырнадцать правонарушений выявили в Подмосковье в ходе очередного рейда по выявлению попыток несанкционированного сброса бытовых отходов. Об этом говорится пресс-релизе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, поступившего в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 28 августа.

Мероприятие состоялось накануне более чем в 35 муниципалитетах, в нем приняли участие 64 мобильные группы. Нарушителей ждет штраф в размере до пяти тысяч рублей. Жители региона могут поучаствовать в рейде, выкладывая в социальные сети фото и видео фактов незаконного сброса мусора с хештегом #свиньЯ? Сообщить о фактах нарушения подобного рода также можно на портал «Добродел».

Антимусорный рейд против несанкционированных свалок на дорогах Подмосковья стартовал восьмого августа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).