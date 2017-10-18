Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 18 сентября.

«Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку стали Москва, Тюменская, Саратовская, Московская области», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на заседании организационного комитета по проведению года экологии.

В этом году в Подмосковье началась масштабная реформа системы обращения с мусором. Власти планируют вдвое сократить объем твердых бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, за счет переработки вторсырья. Кроме того, на территории области реализуется губернаторская программа «Чистое Подмосковье», в рамках которой регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ.

В сентябре Министерство экологии и природопользования Московской области в ходе надзорных мероприятий выявило 156 фактов нарушения природоохранного законодательства. Всего в сентябре сотрудники государственного экологического надзора провели 687 проверок.