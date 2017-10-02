Ущерб подмосковной природе оценили в 38 миллионов рублей

156 фактов нарушения природоохранного законодательства выявило Министерство экологии и природопользования Московской области в ходе надзорных мероприятий в прошлом месяце. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 2 октября.

«Ущерб окружающей среде, выявленный в ходе сентябрьских проверок, оценен в 38,1 миллиона рублей и будет предъявлен нарушителям для возмещения», — сказал министр экологии региона Александр Коган.

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Всего в сентябре сотрудники государственного экологического надзора провели 687 проверок соблюдения природоохранного законодательства. Сумма наложенных штрафов составила более 10 миллионов рублей, уточняется в сообщении.

12 сентября Минэкологии Подмосковья предложило наделить санитарных инспекторов правом штрафовать физические лица за незаконный сброс бытовых отходов. Коган пояснил, что за санитарную очистку территории отвечают власти муниципалитетов, однако рычагов для этого у них не хватает.

19 июля сообщалось, что на территории региона в рамках проекта «Генеральная уборка» ликвидирована тридцать одна свалка. На следующий день 30 кубометров бытового и строительного мусора ликвидировали в Ногинском районе по требованию Министерства экологии и природопользования Мособласти.