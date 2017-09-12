В Подмосковье санитарных инспекторов наделят правом штрафовать мусорящих граждан

Министерство экологии и природопользования Подмосковья предлагает наделить санитарных инспекторов правом штрафовать физические лица за незаконный сброс бытовых отходов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 12 сентября.

Глава ведомства Александр Коган пояснил, что сейчас за санитарную очистку территории отвечают власти муниципалитетов, однако рычагов для этого у них не хватает.

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«Поэтому рабочая группа выходит с предложением передать на уровень местного самоуправления штрафы физлицам, полностью процедуру составления протоколов и штрафов мы проработали с правовым управлением, они считают, что это сделать нужно», — сказал Коган.

6 сентября сообщалось, что в Московской области могут появиться «мусорные детективы», которые будут находить нарушителей чистоты и порядка. Коган тогда отметил, что подобная практика распространена в ряде европейских стран, в частности, в Германии.

В настоящее время в рамках губернаторской программы «Чистое Подмосковье» проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта (ОНФ).