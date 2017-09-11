Минэкологии потребовало благоустроить территорию братской могилы в Подмосковье

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту загрязнения строительными отходами земельного участка в деревне Носово Солнечногорского района вблизи братской могилы солдат Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 11 сентября.

В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель на расстоянии 30 метров от братской могилы советских воинов, погибших в 1941 году, организовал навалы грунта, щебня, торфа и песка.

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«За создание незаконной свалки на землях сельхозназначения предприниматель оштрафован. Собственнику участка, который не проконтролировал состояние земель, выдано предписание ликвидировать навалы мусора», — сказал министр экологии региона Александр Коган.

19 июля сообщалось, что на территории Подмосковья в рамках проекта «Генеральная уборка» ликвидирована тридцать одна свалка. На следующий день 30 кубометров бытового и строительного мусора ликвидировали в Ногинском районе по требованию Министерства экологии и природопользования Мособласти.