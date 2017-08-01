В Подмосковье ликвидировали очередные свалки

Специалисты Минэкологии Подмосковья и активисты Общероссийского народного фронта совершили рейд по Раменскому району, в ходе которого проконтролировали процесс ликвидации незаконных свалок, об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 1 августа.

Речь идет о мусорных завалах, нанесенных на интерактивную карту Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка».

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«Участники рейда проверили, как идет работа по стихийным навалам мусора в деревнях Дергаево, Островцы и Кулаково. Две свалки уже ликвидированы, на третьей работы продолжаются», — сказал министр экологии региона Александр Коган.

Он также напомнил, что Раменский район раньше находился в «красной» зоне по количеству незаконных свалок. Всего на сегодняшний день из 356 подмосковных свалок, отмеченных на карте ОНФ, 173 убраны и еще 68 находятся в стадии ликвидации, уточнил министр.

19 июля сообщалось, что на территории Подмосковья в рамках проекта «Генеральная уборка» ликвидирована тридцать одна свалка. На следующий день 30 кубометров бытового и строительного мусора ликвидировали в Ногинском районе по требованию Министерства экологии и природопользования Мособласти.

В рамках проекта «Генеральная уборка» запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место, где было допущено нарушение.