Около 70 свалок ликвидируют в Подмосковье до конца года

Около 70 мусорных свалок планируется ликвидировать в Московской области до конца года, сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«Еще осталось порядка 70 свалок в работе, планируем, что в течение двух недель до конца года их все ликвидировать», — сказал он на заседании областного правительства.

Министр отметил, что в рамках программ «Генеральная уборка» и «Чистое Подмосковье» в текущем году по плану было необходимо убрать 466 навалов, которые копились на территории муниципалитетов несколько лет. Причиной появления свалок является отсутствие мест для сбора мусора в отдельных населенных пунктах и местах массового отдыха, пояснил Коган.

12 сентября Минэкологии Подмосковья предложило наделить санитарных инспекторов правом штрафовать физические лица за незаконный сброс бытовых отходов. Коган пояснил, что за санитарную очистку территории отвечают власти муниципалитетов, однако рычагов для этого у них не хватает.

В рамках губернаторской программы «Чистое Подмосковье» регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ.