Глава Подмосковья отчитался Путину о состоянии свалки в Кучино

Мусорный полигон в подмосковном Кучино полностью засыпан грунтом и готов к рекультивации. Об этом глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас мы его полностью засыпали грунтом и забурили 50 скважин, для того чтобы убрать негативные последствия этого полигона — газоотведение так называемое, вместе с австрийской компанией», — сообщил Воробьев.

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По его словам, рекультивировать полигон начнут с марта, этот процесс продлится год. Он также заверил, что правительство Московской области тесно работает с правительством России и властями Москвы. «Вы поддержали нас деньгами, без вашей помощи невозможно было бы эти большие средства найти, порядка четырех миллиардов рублей», — подчеркнул губернатор.

Воробьев добавил, что всего получил от президента 90 поручений, из них уже реализовано 67. Кроме того, регион продолжает инвестировать в здравоохранение, в частности, в перинатальные центры, строительство новых школ, открыты три экономические зоны при поддержке правительства России и индустриальные парки.

Путин лично дал поручение разобраться со свалкой в Кучино в ходе «Прямой линии» 15 июня после жалобы жителей Балашихи. Они рассказали, что границы мусорного полигона подошли почти к жилым домам. Он ежегодно принимал до 600 тысяч тонн отходов из Подмосковья и Москвы. После поручения президента Воробьев лично посетил свалку и заявил, что ее закрытие было намечено на 2021 год, но местные власти должны найти способ «сдвинуть этот срок».