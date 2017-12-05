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Власти Подмосковья рассказали о работе дорожного комплекса в непогоду

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Почти 900 единиц спецтехники задействовано в очистке автодорог Московской области от снега и обработке их противогололедными материалами, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 5 декабря.

«В настоящий момент дорожный комплекс региона работает в штатном режиме, осуществляется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации для принятия оперативных мер по обеспечению безопасного проезда транспорта. За сутки обработано свыше 13,5 тысяч областных дорог», — сказал министр.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все коммунальные службы «максимально мобилизоваться и сосредоточиться на уборке улиц, тротуаров, дорог».

Утром 4 декабря в регионе прошел сильный снегопад, в результате выпало около шести миллиметров осадков, что составляет более 10 процентов от месячной нормы в декабре.

18 октября заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов заявил, что аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области готовы к работе в зимний период.

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