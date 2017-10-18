Власти Подмосковья отчитались о готовности аварийных служб ЖКХ к зиме

Аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области готовы к работе, заявил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили состояние материально-технической базы и парка спецтехники», — рассказал Пестов.

Он также напомнил, что по инициативе регионального правительства были подписаны трехсторонние соглашения между министерством ЖКХ, МОС АВС и администрациями всех муниципалитетов. «МОС АВС оказывает помощь предприятиям ЖКХ муниципальных образований при ликвидации сбоев в работе коммунального комплекса. Благодаря этому оперативность устранения аварий в жилищно-коммунальном комплексе Подмосковья повысилась на 10 процентов в сравнении с предыдущими периодами», — подчеркнул он.

16 октября министр ЖКХ Мособласти Евгений Хромушин сообщил, что подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. Предполагается, что в первую очередь аттестацию пройдут сотрудники управляющих компаний по управлению многоквартирным жилым фондом.

6 октября в Московской области прошли учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ. В мероприятии приняли участие представители более 20 муниципальных образований, включая руководство ресурсоснабжающих организаций и организаций, эксплуатирующих объекты коммунального комплекса.