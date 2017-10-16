Подмосковных коммунальщиков проверят на профпригодность

Подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. Об этом в понедельник, 16 октября, «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

«В первую очередь мы намерены провести аттестацию персонала управляющих компаний по управлению многоквартирным жилым фондом, а также организаций-исполнителей программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, именно на эти две категории поступает больше всего обращений граждан, в том числе и жалоб населения», — сказал министр ЖКХ Мособласти Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что внедрение профессиональных стандартов в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит привлечь в отрасль специалистов высокого уровня и вывести «из тени» работников-нелегалов. По его мнению, в результате это повысит качество оказания услуг в этой сфере.

Хромушин также рассказал, что в Подмосковье работает профильный учебно-курсовой комбинат «УКК ЖКХ», на базе котрого реализуется несколько десятков образовательных программ. «Я за то, чтобы стандарты профпригодности и аттестация распространились на как можно большее количество специальностей в сфере ЖКХ, к примеру, не прошел аттестацию — не можешь даже сады поливать», — заявил он.

Евгений Хромушин вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве. Соответствующее решение было единогласно принято на заседании Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (СПК ЖКХ) в Госдуме.

6 октября в Московской области прошли учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ. В мероприятии приняли участие представители более 20 муниципальных образований, включая руководство ресурсоснабжающих организаций и организаций, эксплуатирующих объекты коммунального комплекса.