В Подмосковье состоится парад коммунальной техники

Около двух тысяч машин будут представлены на региональном этапе Всероссийского парада коммунальной техники, который пройдет в подмосковном Жуковском 23 сентября. Об этом сообщает РИАМО.

«Единовременно с коммунальщиками нашей страны в эту субботу, по поручению губернатора Андрея Воробьева, в очередной раз мы проведем парад коммунальной техники, цель которого — проверить готовность нашей уборочной техники к зимнему периоду, а также продемонстрировать всю мощь нашего коммунального комплекса, его готовность к бесперебойной работе», — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Старт мероприятию даст заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Он отметил, что во время парада можно будет не только посмотреть на технику, но и посидеть в кабинах машин, узнать, как они работают и для чего нужны. В параде, в частности, примут участие снегоуборочные машины, комбинированная дорожная техника для зимнего содержания дорог, эвакуаторы, экскаваторы.

Хромушин, в свою очередь, добавил, что в регионе растет количество техники, полученной муниципалитетами по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»: в этом году было закуплено почти 270 единиц техники.

Парад коммунальной техники проводится в России ежегодно, в этом году в нем принимают участие около 40 регионов.

11 сентября сообщалось, что в Подмосковье в рамках операции «Трактор-2017» проверят состояние сельскохозяйственной техники и порядок ее использования.