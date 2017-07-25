В Подмосковье начались тренировки участников танкового биатлона-2017

В Подмосковье начались тренировки участников соревнований танкистов перед чемпионатом по танковому биатлону, который стартует 29 июля. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в международной федерации танкового биатлона. В чемпионате 2017 года участвуют более 1200 военнослужащих из России и 18 других стран мира.

Россия и еще 15 стран-участников будут использовать российские танки Т-72Б3. Китайские военные, как и в прошлом году, используют танки Тип 96B. Со своими машинами прибыли также индийские военные на танках Т-90С, белорусские танкисты также используют свои Т-72БМЭ.

Кроме России, Китая, Индии и Белоруссии в чемпионате участвуют военнослужащие Анголы, Армении, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды. Соревнования будут состоять из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет, в которых примут участие более 84 боевых машин.