Северный флот рассказал о планах на Армейские игры 2017 года

Команды Северного флота ВМФ России примут участие в 26 из 28 номинаций конкурсов и состязаний, которые пройдут в рамках Армейских международных игр 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе флота.

Среди новых конкурсов, в которых будут участвовать моряки, «Военное ралли» — марш колесных бронированных машин протяженностью более двух тысяч километров; «Армейский марафон» — состязание с использованием полосы препятствий; соревнования среди инспекторов ВАИ «Дорога без опасности»; соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов, а также «Воин содружества» — конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств — участников СНГ.

Подготовка личного состава к участию в состязаниях началась с 1 декабря 2016 года.

Первый этап соревнований и конкурсов по морской, воздушной и полевой выучке на флоте пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале.

На Армейских международных играх 2016 года команда Северного флота завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».