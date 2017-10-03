Губернатор Подмосковья сообщил о снижении долга за газ

В Подмосковье задолженность за газ уменьшилась до пяти миллиардов рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит РИАМО во вторник, 3 октября.

«Я хочу сказать о проблеме, которую мы успешно решаем. Это долги за газ. Правоохранительные органы, система ЖКХ провели большую работу по наведению платежной дисциплины, а также недопущению мошеннических схем. В этом году впервые мы досрочно выполнили обязательства», — сказал Воробьев в ходе совещания с правоохранительными органами.

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Накануне депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков сообщил, что более половины котельных в регионе имеют резервный запас газа.

26 июля министр ЖКХ региона Евгений Хромушин отчитал муниципалитеты за несвоевременную оплату текущих платежей по газу. Он призвал глав округов и районов исправить ситуацию.

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября. Ситуация с подачей тепла в регионе находится на контроле у губернатора.