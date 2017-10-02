Резервный запас газа создан на половине котельных Подмосковья

Более половины котельных в Московской области имеют резервный запас газа, сообщил генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз», депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Его слова приводит РИАМО в понедельник, 2 октября.

«Один из острых элементов для поддержания жизнеспособности региона в зимний период — это состояние резервного топливного хозяйства. Здесь мы внимательно смотрим, как теплосети готовы отработать в кризисных ситуациях, мы должны понимать, что аварийные ситуации время от времени происходят, и надо быть готовыми», — сказал Голубков.

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По его словам, котельные, не имеющие резервных запасов топлива, требуют усиленного контроля.

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Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.