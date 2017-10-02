Воробьев поручил проконтролировать запуск отопления в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился проконтролировать старт отопительного сезона в регионе. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 2 октября.

«Я дал команду еще раз обратить внимание муниципалитетов на обязательное наличие отопления во всех объектах социальной сферы, а также приступить к пуску отопления в многоквартирных домах. Прошу эту работу держать на контроле и докладывать мне регулярно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства.

19 сентября губернатор заявил, что всего в консолидированном бюджете Подмосковья в 2017 году на подготовку к зиме предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей. «Это деньги на инфраструктуру, капремонт, приобретение необходимых запасов топлива», — уточнил он.

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.

