Власти Подмосковья отчитались о подготовке системы ЖКХ к холодам

Подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному периоду успешно завершается, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте правительства Подмосковья в среду, 13 сентября.

«Готовность жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону у нас составляет 95 процентов. В целом подготовка идет в соответствии с утвержденными графиками», — сказал Пестов, добавив, что в ряде муниципалитетов работы идет с опережением графика, а в некоторых наоборот с отставанием. В частности, в «красной зоне» находятся Солнечногорский муниципальный район, а также городские округа Жуковский и Рузский.

Материалы по теме Коммунальная картина Новые тарифы на ЖКУ — можно ли сэкономить?

В соответствии с распоряжением губернатора все работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду должны быть завершены до 15 сентября, отмечается в сообщении.

13 июля Пестов заявлял, что подготовка жилищно-коммунального комплекса региона к холодам ведется с опережением графика. К этому времени должны исправно функционировать, в частности, 2,4 тысячи котельных, 16 тысяч километров водопроводных сетей, 12 тысяч километров канализационных, а также более 600 канализационных насосных станций.