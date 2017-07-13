Власти Подмосковья оценили готовность объектов ЖКХ к холодам

Подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному сезону ведется с опережением графика, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 13 июля.

«Уже сформировано 72 процента от годового запаса жидкого резервного топлива, готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет порядка 36 процентов, котельных — 33 процента», — рассказал замглавы правительства региона Дмитрий Пестов.

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Все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду планируется завершить до 15 сентября, отмечается в сообщении. К этому времени должны исправно функционировать, в частности, 2,4 тысячи котельных, 16 тысяч километров водопроводных сетей, 12 тысяч километров канализационных, а также более 600 канализационных насосных станций.

4 июля председатель комитета по ценам и тарифам Мособласти Наталья Ушакова сообщила, что единые тарифы на услуги ЖКХ установили две трети подмосковных муниципалитетов. Планируется, что Подмосковье полностью перейдет на них к концу следующего года.