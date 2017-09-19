Власти Подмосковья рассказали о готовности региона к зиме

Московская область практически завершила подготовку к отопительному сезону, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. Его слова передает РИАМО во вторник, 19 сентября.

«Готовность составляет 98,6 процентов, но это связано с процессом согласования, чуть-чуть отстает жилищный фонд — на 3 процента», — сказал Хромушин на заседании правительства.

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По его словам, муниципальных образований в красной зоне нет, допустимое отставание зафиксировано в Сергиево-Посадском и Воскресенском районах. Министр также уточнил, отопление в регионе включат, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет меньше восьми градусов. «Я надеюсь, что мы это будем делать 15 октября», — добавил он.

Губернатор Андрей Воробьев в свою очередь заявил, что всего в консолидированном бюджете Подмосковья в 2017 году на подготовку к зиме предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей. «Это деньги на инфраструктуру, капремонт, приобретение необходимых запасов топлива», — цитирует его сайт правительства Мособласти.

13 сентября заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов заявил, что готовность жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону составляет 95 процентов.