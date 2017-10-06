В Подмосковье прошли учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ

Ликвидацию аварий на объектах ЖКХ и энергетического хозяйства отработали на учениях в Орехово-Зуеве по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 6 октября.

В мероприятии приняли участие представители более 20 муниципальных образований, включая руководство ресурсоснабжающих организаций и организаций, эксплуатирующих объекты коммунального комплекса. В рамках учений специалисты областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) проработали сценарии возможных последствий аварийных ситуаций.

«Подобная практика очень хорошо зарекомендовала себя в последние годы, так как материально-техническая база МОС АВС, которая сегодня представляет собой комплекс самого современного оборудования, включая передвижные электростанции и мобильные котельные различной мощности, позволяет обеспечивать в течение продолжительного периода теплом и энергоресурсами жителей целого микрорайона», — отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

По его словам, именно благодаря усилиям специалистов МОС АВС на территории населенных пунктов Подмосковья возросла оперативность обнаружения и устранения аварий.

23 сентября в подмосковном Жуковском состоялся парад коммунальной техники. От Мособласти в нем участвовало около двух тысяч машин. Хромушин отметил тогда, что цель мероприятия — проверить готовность уборочной техники к зимнему периоду.

1 октября в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался отопительный сезон. Ситуация с подачей тепла в регионе находится на контроле у губернатора.