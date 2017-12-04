Губернатор Подмосковья призвал коммунальщиков мобилизоваться

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все коммунальные службы региона сосредоточиться на уборке территорий. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 декабря.

«У нас первый снегопад на дорогах Подмосковья. Прошу все дорожные службы, муниципальные службы, сектор ЖКХ максимально мобилизоваться и сосредоточиться на уборке улиц, тротуаров, дорог», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

В данный момент в работе по уборке дорог и вывозу снега задействовано около 6,6 тысячи сотрудников коммунальных предприятий и более 1,6 тысячи единиц спецтехники, отметили в пресс-службе правительства. В частности, коммунальщики расчищают подходы к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам. Кроме того, особое внимание уделяется обработке придворовых территорий противогололедными средствами во избежание образования наледи.

Утром в понедельник в регионе прошел сильный снегопад, который сохранится в течение всего дня. Местных жителей предупредили также о гололеде и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду.

18 октября заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов заявил, что аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области готовы к работе.

Двумя днями ранее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин сообщил, что подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. Предполагается, что в первую очередь аттестацию пройдут сотрудники управляющих компаний по управлению многоквартирным жилым фондом.