Около трех тысяч подмосковных коммунальщиков приготовились к расчистке снега

Порядка трех тысяч коммунальщиков и 1,2 тысячи единиц техники готовы приступить к расчистке снега в Подмосковье, заявил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

«При ухудшении погодных условий число сотрудников ЖКХ и единиц спецтехники, задействованных в уборке дворов, будет увеличено», — заверил он.

Пестов также отметил, что в уборке территории региона будет, в том числе активно задействована коммунальная техника, закупленная в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Он также напомнил, что накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев передал главам 22 муниципальных образований 79 единиц новой коммунальной техники. Зампред добавил, что всего с 2014 года за счет областного бюджета закуплено и передано в муниципальные образования в общей сложности около 800 единиц новой коммунальной техники.

18 октября Дмитрий Пестов заявил, что аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области готовы к работе.

Двумя днями ранее министр ЖКХ Мособласти Евгений Хромушин сообщил, что подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. Предполагается, что в первую очередь аттестацию пройдут сотрудники управляющих компаний по управлению многоквартирным жилым фондом.

