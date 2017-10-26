Воробьев передал муниципалитетам Подмосковья коммунальную технику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии передачи муниципалитетам специальной техники для благоустройства территорий. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 26 октября.

В частности, в муниципальные образования было передано четыре малогабаритные подметально-уборочные машины, 24 подметально-уборочные машины для поливки и мойки проездов и прочих территорий с навесным оборудованием, 12 малогабаритных машин для поливки и мойки тротуаров и пешеходных дорожек с навесным оборудованием, четыре снегопогрузчика и 24 минипогрузчика с комплектом оборудования, а также 11 автовышек.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», рассчитанной до 2021 года, для нужд благоустройства территорий было приобретено 269 единиц специальной техники. Остальные 190 единиц техники планируется поставить до 20 декабря.

18 октября заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов заявил, что аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства Московской области готовы к работе.

23 сентября в подмосковном Жуковском прошел парад коммунальной техники. Всего от региона было представлено около двух тысяч машин. Как отмечал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, цель мероприятия — проверить готовность уборочной техники к зимнему периоду, а также «продемонстрировать всю мощь нашего коммунального комплекса».