Воробьев рассказал о запуске высокотемпературного факела на полигоне «Кучино»

Малый высокотемпературный факел на территории полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе зажгли с опережением сроков. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 4 декабря.

«Сегодня зажгли высокотемпературный факел на полигоне "Кучино". Это необходимо для обезвреживания свалочного газа», — написал Воробьев. Губернатор добавил, что систему дегазации полностью смонтируют до конца года.

В частности, до 25 декабря запустят большой факел. По словам главы Балашихи Сергея Юрова, которые передает корреспондент «Ленты.ру», 90 процентов объема свалочного газа будет выжигаться именно этим факелом.

Напомним, что на полигоне ТБО «Кучино» 10 ноября приступили к экстренной дегазации свалочного газа. На эти цели из резервного фонда правительства Московской области выделено более 200 миллионов рублей.

22 июня Воробьев распорядился приостановить работу полигона «Кучино», на который жители Балашихи пожаловались главе государства в ходе прямой линии. Теперь он подлежит рекультивации, соответствующие работы начнутся в марте 2018 года. По словам министра экологии региона Александра Когана, впоследствии территорию полигона можно будет использовать в рекреационных целях.

