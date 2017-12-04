Воробьев призвал решить вопрос с невыплатой зарплат в частных компаниях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости решить проблемы с выплатой заработной платы в частных компаниях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 4 декабря.

«В Московской области нет проблем с задолженностями в бюджетных учреждениях, муниципальных подразделениях. Есть вопросы к частным компаниям, которые задолжали заработную плату. Надо посмотреть меры воздействия на этих нерадивых собственников для того, чтобы люди получали положенную заработную плату», — сказал Воробьев.

1 декабря заместитель председателя правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина сообщила, что размер средней заработной платы в организациях Московской области вырос почти на восемь процентов за девять месяцев текущего года, в то же время в регионе остается высокой задолженность по зарплате. «Московская область является регионом-лидером. За нашими показателями и успехами стоит каждодневный труд людей, которые работают на предприятиях, производствах, в социальных учреждения и частных компаниях. И здесь нельзя недооценивать роль профсоюзов, от активной деятельности которых зависят достойные условия и оплата труда работников. Мне приятно констатировать сегодня, что у подмосковных профсоюзов есть взаимопонимание с союзами работодателей», — цитирует ее «Риамо».

20 октября Воробьев пообещал, что власти Подмосковья проработают вопрос повышения заработной платы инструкторам по спорту, которые работают в бюджетных учреждениях.

