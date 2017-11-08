Названы главные дела Воробьева на посту губернатора Московской области

Андрей Воробьев руководит Московской областью пять лет, он вступил в должность врио губернатора 8 ноября 2012 года, а с 2013 года занимает пост главы региона. Об этом «Ленте.ру» напомнили в региональном правительстве.

В начале своего губернаторского срока Воробьев пообещал сделать качество жизни в Московской области таким же, как в Москве. Сегодня приоритеты не изменились — усилия руководства регионы направлены на здравоохранение, образование, экологию, развитие общественного транспорта и ЖКХ, отметили в администрации.

«Подмосковье должно войти в пятерку лучших по всем ключевым направлениям жизни человека: безопасность и здоровье, образование и экология, дороги и качество ЖКХ, эффективное государственное управление и благоприятный инвестклимат», — сказал губернатор.

За пять лет Подмосковье стало лидером среди российских регионов по бюджетному строительству, ежегодно в регионе открываются новые школы, детские сады, больницы. Кроме того, растут доходы работников социальной сферы. Так, с 1 сентября в среднем на пять процентов выросли зарплаты учителей и врачей, среднего медперсонала — на 19 процентов, а нянечки в детсадах стали получать на 70 процентов больше. Благодаря программе «Социальная ипотека», значительно улучшились жилищные условия многих медицинских работников. Всего с июля 2016 года свидетельства на получение жилищной субсидии предоставлены 465 врачам.

Мособласть также входит в тройку лидеров в России по большинству показателей инвестиционной привлекательности.