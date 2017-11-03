Власти Подмосковья сообщили о выполнении плана по ремонту дорог

В Подмосковье полностью завершили ремонт дорог, запланированный на текущий год, при этом в большинстве муниципалитетов работы выполнили на две недели раньше намеченных сроков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 3 ноября.

«Работы завершили досрочно. План был до конца октября завершить, но завершили в подавляющем большинстве муниципальных образований в середине октября», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он уточнил, что всего на эти цели в текущем году потратили 18,6 миллиарда рублей, при этом отремонтировали более трех тысяч километров дорожного полотна.

10 октября Росавтодор назвал Московскую область в числе лидеров по качеству федеральных трасс. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт отметил, что до конца следующего года Росавтодор заменит покрытие на 17 тысячах километров федеральных трасс, что составит 34 процента от их общей протяженности. До 2020 года в России будет построено 1,5 тысячи километров федеральных трасс. Уже в 2018 году ввод в эксплуатацию вновь построенных участков федеральных дорог увеличится на 11% по сравнению с текущим сезоном. Ключевые строящиеся объекты расположены, в том числе в Подмосковье.

В мае подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.