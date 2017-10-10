Подмосковье лидирует по качеству федеральных дорог

Росавтодор назвал Московскую область в числе лидеров по качеству федеральных трасс, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 10 октября.

«На данный момент наилучшее состояние федеральных дорог отмечается в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах. В числе лидеров по качеству федеральных дорог: Московская, Ленинградская, Пензенская, Самарская и Калужская области», — сказал Старовойт на пресс-конференции, посвященной итогам и значимым проектам дорожного сезона 2017 года.

По его словам, до конца следующего года Росавтодор заменит покрытие на 17 тысячах километров федеральных трасс, что составит 34 процента от их общей протяженности. До 2020 года в России будет построено 1,5 тысячи километров федеральных трасс. Уже в 2018 году ввод в эксплуатацию вновь построенных участков федеральных дорог увеличится на 11% по сравнению с текущим сезоном. Ключевые строящиеся объекты расположены, в том числе в Подмосковье.

19 сентября Игорь Тресков рассказал, что в Подмосковье в текущем году отремонтируют более трех тысяч километров дорожного полотна, что на 38 процентов больше прошлогодних показателей.

23 мая подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.