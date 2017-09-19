Власти Подмосковья похвастались увеличением объемов отремонтированных дорог

Более трех тысяч километров дорожного полотна отремонтируют в Подмосковье в 2017 году, что на 38 процентов больше прошлогодних показателей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 19 сентября.

«В этом году запланировано отремонтировать региональных дорог 2086 километров, муниципальных 1075 километров. Итого в этом году мы должны отремонтировать 3,1 тысячи километров дорог», — рассказал министр транспорта региона Игорь Тресков.

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По его словам, на эти цели выделено 18,5 миллиардов рублей. К настоящему моменту восстановительные работы завершились на двух тысячах километров дорог. Тресков также уточнил, что региональные дороги планируется привести в порядок до начала октября, а муниципальные до 10 октября.

23 мая подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.