Власти Подмосковья рассказали об отремонтированных дорогах

Выполнение программы ремонта дорог в Подмосковье за счет регионального бюджета с начала года составляет почти 30 процентов, сообщается на сайте правительства Московской области в среду, 19 июля.

«Мосавтодор и коммерческие организации заменили дорожное полотно на 176 участках региональных дорог, еще 168 объектов отремонтировано на муниципальной дорожной сети. Протяженность отремонтированных участков составляет свыше 870 километров», — рассказал министр транспорта региона Игорь Тресков.

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По его словам, дороги ремонтируют согласно графику. Наибольший объем работ выполнен в Ступинском, Дмитровском районах, Шатуре и Красногорске.

По данным телеканала «360», помимо укладки асфальтобетонного покрытия на некоторых участках укрепляют обочины и наносят дорожные разметки. Кроме того, жители Мособласти могут оставить свои пожелания и предложения на портале «Добродел».

17 июля сообщалось, что дорожные службы завершили ремонт на 13 участках региональных трасс в Московской области. Всего в текущем году планируется отремонтировать более 3,1 тысячи километров региональных и муниципальных дорог. На эти цели направят 18,6 миллиарда рублей.