Двадцать мостов и путепроводов отремонтируют на трассах в Подмосковье

Двадцать мостов и путепроводов будет отремонтировано на участках федеральных трасс в Московской области. Работы начнутся в июне, сообщается на сайте ФКУ «Центравтомагистраль» в понедельник, 29 мая.

«Ремонты стартуют на 20 мостах и путепроводах, расположенных на подмосковных участках трасс М-9 "Балтия", М-5 "Урал", М-2 "Крым", а также на большом и малом московских кольцах — автодорогах А-107 и А-108», — говорится в сообщении.

Специалисты, в частности, обновят дорожное покрытие и установят новые ограждения. В учреждении предупреждают, что на время проведения работ движение на некоторых участках будет ограничено.

20 апреля министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков сообщил, что в 2017 году будет отремонтировано более 3,1 тысячи километров региональных и муниципальных дорог. На эти цели из регионального бюджета выделено 18,6 миллиарда рублей.

