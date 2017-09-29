Еще два дорожных объекта откроют в Подмосковье до конца

В Подмосковье до конца года откроют движение на автомобильной развязке в Лыткарине и на 19-м километре Можайского шоссе, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Его слова приводит РИАМО в пятницу, 29 сентября.

«Еще два важных объекта, которые мы планируем открыть, это в Лыткарине, но там это не путепровод официальное название, а автомобильная дорога, развязка Лыткарино; и закончить реконструкцию, то есть открыть, уже четыре полосы движения — это 19-й километр Можайского шоссе. Это давний объект, который реконструируют уже более пяти лет», — сказал Тресков.

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Министр добавил, что всего в 2017 году в регионе будут запущены 19 новых дорожных объектов.

Ранее в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт рабочему движению по путепроводу через железнодорожные пути вблизи платформы «Нахабино» на территории подмосковного городского округа Красногорск. Кроме того, Воробьев торжественно открыл путепровод через Савеловское направление МЖД у станции «Водники» в Долгопрудном.

19 сентября Игорь Тресков рассказал, что в Подмосковье в текущем году отремонтируют более трех тысяч километров дорожного полотна, что на 38 процентов больше прошлогодних показателей.