Подмосковный губернатор откроет движение на участке дороги в районе Шереметьево

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу, 23 сентября, примет участие в открытии движения на участке дороги, связывающей аэровокзальные комплексы «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2» в Химках, сообщается на сайте регионального правительства.

Мероприятие состоится в 10:00 на участке трассы от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе.

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Реконструкция автодороги ведется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с целью улучшения транспортной ситуации в районе аэропорта Шереметьево, уточняется в сообщении.

Всего в 2017 году в Подмосковье планируется отремонтировать три тысячи километров автодорог.