Участок соединяющей Московскую и Тверскую области трассы отремонтируют

Участок дороги, соединяющий Московскую область с Тверской, отремонтируют в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона в понедельник, 7 августа.

«Программой ремонта этого года предусмотрено выполнение работ на четырех участках данной автомобильной дороги», — рассказал министр транспорта региона Игорь Тресков. Всего работы будут проведены более чем на 30 километрах трассы.

Дорога «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» соединяет между собой более 40 населенных пунктов и имеет общую протяженность свыше 100 километров, уточняется на сайте.

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Всего в 2017-м планируется отремонтировать три тысячи километров автодорог на более 1,8 тысячи участках, из них свыше 500 участков — на региональной дорожной сети.

19 июля Тресков сообщил, что программа ремонта дорог, который проводится за счет регионального бюджета, выполнена почти 30 процентов. Двумя днями ранее отмечалось, что дорожные службы завершили работы на 13 участках региональных трасс в Московской области.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.